Potters Industries
Potters Industries Architekt řešení Platy

Průměrná celková kompenzace Architekt řešení in Hong Kong (SAR) ve společnosti Potters Industries se pohybuje od HK$450K do HK$629K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Potters Industries. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Potters Industries in Hong Kong (SAR) představuje roční celkovou odměnu HK$628,716. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Potters Industries pro pozici Architekt řešení in Hong Kong (SAR) je HK$449,857.

