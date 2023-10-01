Seznam společností
Positive Technologies
Positive Technologies Platy

Platy ve společnosti Positive Technologies se pohybují od $11,993 celkové roční kompenzace pro pozici Cybersecurity Analyst na dolním konci až po $74,020 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Positive Technologies. Naposledy aktualizováno: 10/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $38.3K

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Lidské zdroje
$58.1K
Cybersecurity Analyst
$12K

Manažer softwarového inženýrství
$74K
Architekt řešení
$52.5K
Technický spisovatel
$23.2K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Positive Technologies je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $74,020. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Positive Technologies je $45,379.

