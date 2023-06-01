Seznam společností
Pomelo
Pomelo Platy

Platy ve společnosti Pomelo se pohybují od $15,501 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $54,000 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Pomelo. Naposledy aktualizováno: 10/20/2025

Softwarový inženýr
Median $31.2K
Obchodní analytik
$15.5K
Produktový designér
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Pomelo je Produktový designér s roční celkovou odměnou $54,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Pomelo je $31,200.

