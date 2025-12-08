Seznam společností
Polar Analytics
Polar Analytics Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in France ve společnosti Polar Analytics se pohybuje od €92.5K do €126K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Polar Analytics. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$114K - $138K
France
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$107K$114K$138K$146K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Polar Analytics?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Polar Analytics in France představuje roční celkovou odměnu €126,252. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Polar Analytics pro pozici Softwarový inženýr in France je €92,512.

Další zdroje

