Poka
Poka Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Canada ve společnosti Poka činí celkem CA$106K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Poka. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Mediánový balíček
company icon
Poka
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Celkem za rok
$76.9K
Pozice
2
Základní
$65.9K
Stock (/yr)
$11K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Poka?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Poka in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$150,579. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Poka pro pozici Softwarový inženýr in Canada je CA$95,928.

Další zdroje

