Seznam společností
PNM Resources
PNM Resources Platy

Platy ve společnosti PNM Resources se pohybují od $46,976 celkové roční kompenzace pro pozici Hardwarový inženýr na dolním konci až po $79,600 pro pozici Strojní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti PNM Resources. Naposledy aktualizováno: 11/27/2025

Hardwarový inženýr
$47K
Strojní inženýr
$79.6K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti PNM Resources je Strojní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $79,600. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PNM Resources je $63,288.

