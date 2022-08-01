Seznam společností
Plum
Plum Platy

Platy ve společnosti Plum se pohybují od $102,578 celkové roční kompenzace pro pozici Manažer softwarového inženýrství na dolním konci až po $111,303 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Plum. Naposledy aktualizováno: 11/28/2025

Softwarový inženýr
$111K
Manažer softwarového inženýrství
$103K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Plum je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $111,303. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Plum je $106,941.

Další zdroje

