Plug Power Platy

Platy ve společnosti Plug Power se pohybují od $52,260 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $233,825 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Plug Power. Naposledy aktualizováno: 11/28/2025

Strojní inženýr
Median $87K
Obchodní analytik
$52.3K
Datový analytik
$90.5K

Projektový manažer
$234K
Softwarový inženýr
$86.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Plug Power je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $233,825. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Plug Power je $87,000.

