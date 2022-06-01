Seznam společností
Platy ve společnosti PLS se pohybují od $30,311 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $74,562 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti PLS. Naposledy aktualizováno: 11/28/2025

Zákaznický servis
$30.3K
Softwarový inženýr
$74.6K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti PLS je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $74,562. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PLS je $52,436.

