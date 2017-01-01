Prozkoumat podle různých pozic
PLR Projects Private Limited, established in 1980, is a leading company specializing in Mining, Power, Irrigation, Roads, Railways, and various projects, known for its commitment to quality services.
Přihlaste se k odběru ověřených nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více →
Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.
Doporučené pozice
Související společnosti
Další zdroje