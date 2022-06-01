Seznam společností
Plivo
Plivo Platy

Platy ve společnosti Plivo se pohybují od $5,951 celkové roční kompenzace pro pozici Information Technologist (IT) na dolním konci až po $76,988 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Plivo. Naposledy aktualizováno: 10/21/2025

Softwarový inženýr
Median $29.3K

Backend softwarový inženýr

Obchodní analytik
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Produktový manažer
$77K
Manažer softwarového inženýrství
$61.7K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Plivo podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Plivo je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $76,988. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Plivo je $29,302.

