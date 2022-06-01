Seznam společností
Plexus Worldwide
Plexus Worldwide Platy

Platy ve společnosti Plexus Worldwide se pohybují od $29,914 celkové roční kompenzace pro pozici Hardwarový inženýr na dolním konci až po $51,725 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Plexus Worldwide. Naposledy aktualizováno: 11/28/2025

Hardwarový inženýr
$29.9K
Softwarový inženýr
$51.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Plexus Worldwide je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $51,725. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Plexus Worldwide je $40,820.

Další zdroje

