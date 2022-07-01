Seznam společností
Plexure
Plexure Platy

Platy ve společnosti Plexure se pohybují od $73,410 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $123,469 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Plexure. Naposledy aktualizováno: 11/28/2025

Softwarový inženýr
Median $73.4K

Backend softwarový inženýr

Architekt řešení
$123K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Plexure je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $123,469. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Plexure je $98,439.

