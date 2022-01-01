Seznam společností
Playtech
Playtech Platy

Platy ve společnosti Playtech se pohybují od $16,444 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $180,900 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Playtech. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $59.8K

Backend softwarový inženýr

Obchodní analytik
$63.3K
Zákaznické služby
$16.4K

Datový vědec
$44.4K
Lidské zdroje
$71.3K
Manažer produktového designu
$61.1K
Produktový manažer
$36.1K
Projektový manažer
$48.6K
Personalista
$30.7K
Manažer softwarového inženýrství
$75.4K
Architekt řešení
$181K
Technický programový manažer
$37.9K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Playtech je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $180,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Playtech je $54,201.

