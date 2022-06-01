Seznam společností
PLAYSTUDIOS Platy

Platy ve společnosti PLAYSTUDIOS se pohybují od $10,251 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $160,928 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti PLAYSTUDIOS. Naposledy aktualizováno: 9/13/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Softwarový inženýr
Median $113K
Marketing
$103K
Produktový manažer
$161K

Programový manažer
$90.5K
Projektový manažer
$39.4K
Personalista
$10.3K
Časté dotazy

Den højest betalte rolle rapporteret hos PLAYSTUDIOS er Produktový manažer at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $160,928. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos PLAYSTUDIOS er $96,480.

