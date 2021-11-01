Seznam společností
Playrix
Playrix Platy

Platy ve společnosti Playrix se pohybují od $41,790 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $102,977 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Playrix. Naposledy aktualizováno: 9/13/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $59.2K

Backend softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Softwarový inženýr videoher

Obchodní analytik
$79.6K
Datový analytik
$95.9K

Datový vědec
$90.5K
Finanční analytik
Median $80.5K
Lidské zdroje
$61.5K
Produktový designér
$41.8K
Produktový manažer
$43.4K
Personalista
$45.5K
Manažer softwarového inženýrství
$103K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Playrix je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $102,977. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Playrix je $70,546.

