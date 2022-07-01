PhishLabs Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti PhishLabs se pohybují od $35,820 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický úspěch na dolním konci až po $72,635 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti PhishLabs. Naposledy aktualizováno: 11/26/2025

Obchodní rozvoj
$72.6K
Zákaznický úspěch
$35.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti PhishLabs je Obchodní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $72,635. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PhishLabs je $54,228.

