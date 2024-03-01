Seznam společností
PHASTAR
PHASTAR Platy

Platy ve společnosti PHASTAR se pohybují od $107,145 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $153,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti PHASTAR. Naposledy aktualizováno: 11/26/2025

Datový analytik
$107K
Softwarový inženýr
$153K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti PHASTAR je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $153,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PHASTAR je $130,072.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro PHASTAR

Další zdroje

