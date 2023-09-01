Seznam společností
Perry Street Software
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Perry Street Software Platy

Mediánový plat společnosti Perry Street Software činí $98,118 pro pozici Softwarový inženýr . Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Perry Street Software. Naposledy aktualizováno: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
$98.1K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Perry Street Software je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $98,118. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Perry Street Software je $98,118.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Perry Street Software

Související společnosti

  • DoorDash
  • SoFi
  • Snap
  • Apple
  • Lyft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/perry-street-software/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.