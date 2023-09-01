Seznam společností
Performics Platy

Platy ve společnosti Performics se pohybují od $6,848 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing in India na dolním konci až po $122,113 pro pozici Projektový manažer in United States na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Performics. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Obchodní analytik
$76.5K
Marketing
$6.8K
Marketingové operace
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Projektový manažer
$122K
Prodej
$30.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Performics je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $122,113. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Performics je $76,500.

