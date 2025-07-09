Seznam společností
PCCW
PCCW Platy

Platy ve společnosti PCCW se pohybují od $28,900 celkové roční kompenzace pro pozici Information Technologist (IT) na dolním konci až po $107,535 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti PCCW. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Softwarový inženýr
Median $67.2K

Backend softwarový inženýr

Obchodní analytik
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Architekt řešení
$108K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti PCCW je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $107,535. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PCCW je $64,604.

