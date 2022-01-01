Paytm Platy

Platy ve společnosti Paytm se pohybují od $12,631 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $201,000 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Paytm. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025
10%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
25%
ROK 4
25%
ROK 5
Ve společnosti Paytm podléhají Options 5letému plánu nabývání:
10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)
20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 5th-ROK (25.00% ročně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Paytm podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
