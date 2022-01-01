Seznam společností
Paytm
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Paytm Platy

Platy ve společnosti Paytm se pohybují od $12,631 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $201,000 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Paytm. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Bezpečnostní softwarový inženýr

DevOps inženýr

Produktový manažer
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Manažer softwarového inženýrství
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Datový vědec
Median $45.8K
Obchodní analytik
Median $31.4K
Produktový designér
Median $23.2K
Personalista
Median $12.6K
Technický programový manažer
Median $38.8K
Obchodní rozvoj
$201K
Manažer datové vědy
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Manažer produktového designu
$30K
Programový manažer
$42K
Projektový manažer
$29K
Prodej
$144K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

10%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

25%

ROK 4

25%

ROK 5

Typ akcií
Options

Ve společnosti Paytm podléhají Options 5letému plánu nabývání:

  • 10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 5th-ROK (25.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Paytm podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Paytm je Obchodní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Paytm je $40,890.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Paytm

Související společnosti

  • ICICI Bank
  • Santander UK
  • BBVA
  • Commerzbank
  • IG Group
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje