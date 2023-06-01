Seznam společností
Paytient
Paytient Platy

Platy ve společnosti Paytient se pohybují od $110,970 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $261,300 pro pozici Personalista na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Paytient. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Produktový designér
$111K
Projektový manažer
$174K
Personalista
$261K

Softwarový inženýr
$185K
Manažer softwarového inženýrství
$174K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Paytient je Personalista at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $261,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Paytient je $174,125.

