Payscale Platy

Platy ve společnosti Payscale se pohybují od $80,400 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $193,463 pro pozici Cybersecurity Analyst na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Payscale. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Softwarový inženýr
Median $118K
Vedoucí štábu
$151K
Marketing
$155K

Produktový manažer
Median $121K
Prodej
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Manažer softwarového inženýrství
Median $175K
Architekt řešení
$160K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Payscale je Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $193,463. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Payscale je $153,425.

