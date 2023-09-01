Seznam společností
PayPay
PayPay Platy

Platy ve společnosti PayPay se pohybují od $62,764 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $116,063 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti PayPay. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Softwarový inženýr
Median $62.8K

Android inženýr

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $88.6K
Datový vědec
Median $116K

Produktový designér
$99.5K
Manažer softwarového inženýrství
$106K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti PayPay je Datový vědec s roční celkovou odměnou $116,063. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PayPay je $99,500.

Další zdroje