Payoneer Platy

Platy ve společnosti Payoneer se pohybují od $20,913 celkové roční kompenzace pro pozici Personální operace na dolním konci až po $885,550 pro pozici UX výzkumník na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Payoneer. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Softwarový inženýr
Median $115K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $118K
Datový analytik
Median $85K

Manažer softwarového inženýrství
Median $179K
Účetní
$60.9K
Manažer obchodních operací
$78.3K
Obchodní rozvoj
$184K
Finanční analytik
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Personální operace
$20.9K
Produktový designér
$72.4K
Programový manažer
$120K
Projektový manažer
$147K
Personalista
$42.5K
Celková odměna
$40.9K
UX výzkumník
$886K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Payoneer je UX výzkumník at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $885,550. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Payoneer je $106,605.

