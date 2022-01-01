Seznam společností
Paymentus
Paymentus Platy

Platy ve společnosti Paymentus se pohybují od $40,211 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $114,918 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Paymentus. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Softwarový inženýr
Median $68.5K

Full-Stack softwarový inženýr

Zákaznické služby
$40.2K
Marketing
$108K

Produktový manažer
$115K
Architekt řešení
$108K
Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Paymentus je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $114,918. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Paymentus je $107,856.

