Change
Přihlásit se
Registrace
Všechna data
Dle lokace
Dle společnosti
Dle pozice
Kalkulačka platu
Vizualizace grafů
Ověřené platy
Stáže
Podpora vyjednávání
Porovnat benefity
Kdo nabírá
Zpráva o platech 2024
Nejlépe platící společnosti
Integrovat
Blog
Tisk
Google
Softwarový inženýr
Produktový manažer
Oblast New Yorku
Datový vědec
Zobrazit jednotlivé datové body
Levels FYI Logo
Platy
📂 Všechna data
🌎 Dle lokace
🏢 Dle společnosti
🖋 Dle pozice
🏭️ Dle odvětví
📍 Teplotní mapa platů
📈 Vizualizace grafů
🔥 Percentily v reálném čase
🎓 Stáže
❣️ Porovnat benefity
🎬 Zpráva o platech 2024
🏆 Nejlépe platící společnosti
💸 Spočítat náklady na schůzku
#️⃣ Kalkulačka platu
Přispět
Přidat plat
Přidat benefity společnosti
Přidat mapování úrovní
Práce
Služby
Služby pro kandidáty
💵 Koučink vyjednávání
📄 Kontrola životopisu
🎁 Darovat kontrolu životopisu
Pro zaměstnavatele
Interaktivní nabídky
Percentily v reálném čase 🔥
Benchmarking kompenzací
Pro akademický výzkum
Datová sada kompenzací
Komunita
← Adresář Společností
Patagonia
Pracujete zde?
Nárokujte si svou společnost
Přehled
Platy
Benefity
Práce
Nové
Chat
Patagonia Benefity
Přidat benefity
Porovnat
Domov
Military Leave
Full salary
Zobrazit data jako tabulku
Patagonia Výhody a benefity
Benefit
Popis
Military Leave
Full salary
Doporučené práce
Pro Patagonia nebyly nalezeny žádné doporučené práce
Související společnosti
Meijer
Jane
Zappos.com
Tuft & Needle
Everlane
Zobrazit všechny společnosti ➜
Další zdroje
Zpráva o platech na konci roku
Spočítat celkovou kompenzaci