Seznam společností
Parker Hannifin
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Parker Hannifin Platy

Platy ve společnosti Parker Hannifin se pohybují od $58,808 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $236,175 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Parker Hannifin. Naposledy aktualizováno: 9/13/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $98.3K
Strojní inženýr
Median $84K
Letecký inženýr
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Datový analytik
$79.6K
Datový vědec
$236K
Hardwarový inženýr
$138K
Lidské zdroje
$134K
IT specialista
$80.4K
Materiálový inženýr
$115K
Produktový designér
$152K
Produktový manažer
$147K
Programový manažer
$118K
Projektový manažer
$77.4K
Prodej
$58.8K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Parker Hannifin je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $236,175. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Parker Hannifin je $113,676.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Parker Hannifin

Související společnosti

  • Emerson
  • The Timken Company
  • DuPont
  • Flowserve
  • Leidos
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje