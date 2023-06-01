Seznam společností
Parafin
Parafin Platy

Platy ve společnosti Parafin se pohybují od $123,156 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní operace na dolním konci až po $210,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Parafin. Naposledy aktualizováno: 10/13/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $210K

Backend softwarový inženýr

Obchodní operace
$123K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Parafin podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Parafin je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $210,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Parafin je $166,578.

