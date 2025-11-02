Seznam společností
Papaya Global
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Papaya Global Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Poland ve společnosti Papaya Global činí celkem PLN 336K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Papaya Global. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Celkem za rok
PLN 336K
Pozice
L3
Základní
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer softwarového inženýrství nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Papaya Global in Poland představuje roční celkovou odměnu PLN 381,072. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Papaya Global pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Poland je PLN 336,240.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Papaya Global

Související společnosti

  • PayPal
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje