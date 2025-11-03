Seznam společností
Pantheon
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Pantheon Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Pantheon činí celkem $275K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Pantheon. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Mediánový balíček
company icon
Pantheon
Software Engineering Manager
Greenville, SC
Celkem za rok
$275K
Pozice
-
Základní
$227K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$22.7K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Pantheon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Pantheon in United States představuje roční celkovou odměnu $295,530. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Pantheon pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United States je $274,260.

