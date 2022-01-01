Seznam společností
Panopto
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Panopto Platy

Platy ve společnosti Panopto se pohybují od $49,305 celkové roční kompenzace pro pozici Personální operace na dolním konci až po $201,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Panopto. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Prodej
Median $94.1K

Vedoucí klienta

Personální operace
$49.3K
Softwarový inženýr
$201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Panopto je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Panopto je $94,085.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Panopto

Související společnosti

  • LinkedIn
  • Intuit
  • Spotify
  • PayPal
  • Pinterest
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje