Pandora
Průměrná celková kompenzace Architekt řešení in Denmark ve společnosti Pandora se pohybuje od DKK 875K do DKK 1.22M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Pandora. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

DKK 947K - DKK 1.1M
Denmark
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
DKK 875KDKK 947KDKK 1.1MDKK 1.22M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Pandora podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Pandora in Denmark představuje roční celkovou odměnu DKK 1,224,344. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Pandora pro pozici Architekt řešení in Denmark je DKK 874,531.

Další zdroje