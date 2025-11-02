Seznam společností
Pandora
Průměrná celková kompenzace Projektový manažer in United States ve společnosti Pandora se pohybuje od $62.3K do $88.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Pandora. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$70.5K - $80.3K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Pandora podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti Pandora in United States představuje roční celkovou odměnu $88,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Pandora pro pozici Projektový manažer in United States je $62,250.

