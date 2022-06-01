Seznam společností
PandaDoc Platy

Platy ve společnosti PandaDoc se pohybují od $26,928 celkové roční kompenzace pro pozici UX výzkumník na dolním konci až po $150,750 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti PandaDoc. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Softwarový inženýr
Median $84K
Prodej
Median $111K
Manažer softwarového inženýrství
Median $98.8K

Administrativní asistent
$42.7K
Datový analytik
$151K
Datový vědec
$47.8K
Produktový designér
Median $51K
Manažer produktového designu
$82.4K
Produktový manažer
$52.4K
Personalista
$55K
UX výzkumník
$26.9K
