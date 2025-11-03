Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Panasonic se pohybuje od $108K year pro L1 do $168K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $156K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Panasonic. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
