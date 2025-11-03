Seznam společností
Panasonic
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Panasonic Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Panasonic se pohybuje od $108K year pro L1 do $168K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $156K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Panasonic.

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
(Začátečnická úroveň)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Panasonic?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Panasonic in United States představuje roční celkovou odměnu $224,230. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Panasonic pro pozici Softwarový inženýr in United States je $155,000.

Doporučené pozice

Související společnosti

  • Acuity Brands
  • Siemens
  • Honeywell
  • Mentor Graphics
  • GE
