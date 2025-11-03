Seznam společností
Panasonic
Panasonic Informační technolog (IT) Platy

Kompenzace Informační technolog (IT) ve společnosti Panasonic činí $170K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček činí celkem $180K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Panasonic. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$170K
$163K
$0
$7.5K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u Panasonic?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Informační technolog (IT) ve společnosti Panasonic představuje roční celkovou odměnu $286,850. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Panasonic pro pozici Informační technolog (IT) je $165,000.

Další zdroje