Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Palo Alto Networks se pohybuje od $180K year pro Software Engineer do $684K year pro Distinguished Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $315K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Palo Alto Networks. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Palo Alto Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Palo Alto Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
