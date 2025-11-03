Seznam společností
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Palo Alto Networks se pohybuje od $180K year pro Software Engineer do $684K year pro Distinguished Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $315K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Palo Alto Networks. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Palo Alto Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Palo Alto Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Zahrnuté pozice

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Produkční softwarový inženýr

Bezpečnostní softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Výzkumný vědec

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Palo Alto Networks in United States představuje roční celkovou odměnu $684,140. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Palo Alto Networks pro pozici Softwarový inženýr in United States je $316,800.

Další zdroje