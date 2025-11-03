Seznam společností
Palo Alto Networks
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Analytik kybernetické bezpečnosti

  • Všechny platy Analytik kybernetické bezpečnosti

Palo Alto Networks Analytik kybernetické bezpečnosti Platy

Mediánový kompenzační balíček Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Palo Alto Networks činí celkem ₪503K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Palo Alto Networks. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Mediánový balíček
company icon
Palo Alto Networks
Cybersecurity Analyst
Tel Aviv, TA, Israel
Celkem za rok
₪503K
Pozice
hidden
Základní
₪389K
Stock (/yr)
₪71.5K
Bonus
₪42.9K
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Palo Alto Networks?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Palo Alto Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Palo Alto Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Analytik kybernetické bezpečnosti nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Palo Alto Networks představuje roční celkovou odměnu ₪809,760. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Palo Alto Networks pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti je ₪516,426.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Palo Alto Networks

Související společnosti

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje