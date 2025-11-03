Seznam společností
Palo Alto Networks
Mediánový kompenzační balíček Manažerský konzultant in United States ve společnosti Palo Alto Networks činí celkem $430K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Palo Alto Networks. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Mediánový balíček
Palo Alto Networks
Management Consultant
Santa Clara, CA
Celkem za rok
$430K
Pozice
L10
Základní
$250K
Stock (/yr)
$100K
Bonus
$80K
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
12 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Palo Alto Networks?
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Palo Alto Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Palo Alto Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažerský konzultant ve společnosti Palo Alto Networks in United States představuje roční celkovou odměnu $1,345,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Palo Alto Networks pro pozici Manažerský konzultant in United States je $476,825.

Další zdroje