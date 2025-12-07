Seznam společností
Pagaya
Pagaya Finanční analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Finanční analytik in United States ve společnosti Pagaya se pohybuje od $149K do $208K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Pagaya. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$161K - $187K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$149K$161K$187K$208K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Pagaya?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti Pagaya in United States představuje roční celkovou odměnu $208,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Pagaya pro pozici Finanční analytik in United States je $148,750.

Další zdroje

