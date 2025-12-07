Seznam společností
Pagaya
Pagaya Manažer datové vědy Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer datové vědy in Israel ve společnosti Pagaya se pohybuje od ₪912K do ₪1.27M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Pagaya. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$294K - $356K
Israel
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$271K$294K$356K$378K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer datové vědy ve společnosti Pagaya in Israel představuje roční celkovou odměnu ₪1,274,810. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Pagaya pro pozici Manažer datové vědy in Israel je ₪912,148.

Další zdroje

