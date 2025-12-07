Seznam společností
Paddle
Průměrná celková kompenzace Marketingové operace in Sweden ve společnosti Paddle se pohybuje od SEK 438K do SEK 625K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Paddle. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$52.7K - $61.7K
Sweden
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$46K$52.7K$61.7K$65.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Paddle?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketingové operace ve společnosti Paddle in Sweden představuje roční celkovou odměnu SEK 624,768. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Paddle pro pozici Marketingové operace in Sweden je SEK 437,872.

Další zdroje

