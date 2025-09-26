Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Israel ve společnosti Outbrain činí celkem ₪458K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Outbrain. Naposledy aktualizováno: 9/26/2025

Mediánový balíček
company icon
Outbrain
Team Lead
Tel Aviv, TA, Israel
Celkem za rok
₪458K
Pozice
Senior
Základní
₪458K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Outbrain?

₪564K

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Manažer softwarového inženýrství at Outbrain in Israel sits at a yearly total compensation of ₪515,114. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Outbrain for the Manažer softwarového inženýrství role in Israel is ₪458,120.

