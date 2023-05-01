Seznam společností
Outbrain
Outbrain Platy

Platy ve společnosti Outbrain se pohybují od $92,816 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $231,915 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Outbrain. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $110K
Manažer softwarového inženýrství
Median $130K
Datový analytik
$92.8K

Datový vědec
$108K
IT specialista
$136K
Prodej
$232K
Časté dotazy

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Outbrain، Prodej at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $231,915 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Outbrain برابر $119,773 است.

