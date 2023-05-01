Seznam společností
Our Next Energy
Our Next Energy Platy

Platy ve společnosti Our Next Energy se pohybují od $176,400 celkové roční kompenzace pro pozici Strojní inženýr na dolním konci až po $296,510 pro pozici Hardwarový inženýr na horním konci.

$160K

Hardwarový inženýr
$297K
Strojní inženýr
$176K
Produktový designér
$245K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Our Next Energy je Hardwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $296,510. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Our Next Energy je $244,800.

Další zdroje