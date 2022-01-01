Seznam společností
OTTO
OTTO Platy

Platy ve společnosti OTTO se pohybují od $52,290 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $89,919 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti OTTO. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $83.5K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
Median $89.9K
Datový analytik
$52.3K

Časté dotazy

The highest paying role reported at OTTO is Datový vědec with a yearly total compensation of $89,919. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OTTO is $83,510.

