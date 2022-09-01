Seznam společností
Otter.ai
Otter.ai Platy

Platy ve společnosti Otter.ai se pohybují od $183,600 celkové roční kompenzace pro pozici Grafický designér na dolním konci až po $200,500 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Otter.ai. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $201K

Backend softwarový inženýr

Výzkumný vědec

Grafický designér
$184K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Otter.ai podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Otter.ai je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $200,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Otter.ai je $192,050.

