Origami Risk
Origami Risk Platy

Platy ve společnosti Origami Risk se pohybují od $76,500 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $197,010 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Origami Risk. Naposledy aktualizováno: 9/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $106K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $76.5K
Zákaznické služby
$84.6K

Projektový manažer
$100K
Prodej
$86.4K
Obchodní inženýr
$182K
Manažer softwarového inženýrství
$197K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Origami Risk je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $197,010. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Origami Risk je $100,158.

